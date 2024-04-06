معاش تكافل وكرامة 2024 في الريف.. كم تبلغ نسبة المستفيدات؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يبلغ حجم المستفيدين من معاش تكافل وكرامة في الريف 72% من إجمالي المساعدات وتبلغ نسبة النساء 75% من إجمالي المستفيدين، موضحة أن محافظات الصعيد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي المستفيدين من البرنامج والذي يوفر دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأولى بالرعاية.

معاش تكافل وكرامة

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن محافظة سوهاج تأتي على رأس المحافظات في الاستفادة من معاش تكافل وكرامة بإجمالي 317 ألفا و839 ألف حالة، موضحة أن البرنامج أسهم بشكل كبير في تنمية رأس المال البشري ومكافحة الفقر والتسرب من التعليم، خاصة وأنه يشترط لاستمرار صرفه حضور الأبناء للمدارس.

أما عن ثاني المحافظات، فتأتي محافظة أسيوط في الترتيب الثاني على مستوى المحافظات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بإجمالي 249 ألفا و997 حالة، لتأتي بعدها بني سويف والبحيرة، وأشارت الوزارة إلى أنها تبحث موقف الأسر الموقوفة من المعاش وتتقصى عن الأسر غير المستدل عليها في المحافظات، ووجهت بحزمة من الإجراءات لتعظيم حوكمة الحصول على الدعم.

11 مليون مواطن

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المعاش 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بإجمالي 52 ملايين أسرة، ويتم الصرف يوم 15 من كل شهر من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بالمحافظات، أو مكاتب البريد.