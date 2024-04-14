بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بزيادة 15% غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 15%، وسبق وأن وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن أكبر حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، غداً الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري.

منافذ صرف معاش تكافل وكرامة

تُتيح وزارة التضامن صرف المعاش من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات، أو من خلال البنوك التي تستأنف عملها غداً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي بدأت من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري، حتى اليوم الأحد الموافق 14 من شهر الجاري أو من مكاتب البريد.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت وزارة التضامن الإعلان عن إجراءات مُهمة بشأن معاش تكافل وكرامة خاصة البطاقات الموقوفة، موضحة أنَّه يُجرى حالياً البت فيها بعد مراجعة نسبتها وسبل إعادة استرجاع وإعادة صرف المتظلمين أصحاب الحقوق وفق القواعد المنصوص عليها بشأن صرف المعاش شهرياً.

تسليم فيزا تكافل وكرامة

وفي سياق متصل، تستمر مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات، في تسليم فيزا تكافل وكرامة للأسر المستحقة والتي أنهت جميع الإجراءات المطلوبة، ليتم بعدها مباشرة تفعيل الفيزا ويبدأ المستحق في صرف المعاش شهرياً.

تستهدف وزارة التضامن من معاش تكافل وكرامة الفئات الأولى بالرعاية، حيث يسهم المعاش في توفير مجانية التعليم والدعم الغذائي للأسر المستفيدة، وحقق المعاش نجاحات كبيرة في محو أمية أفراد الأسر المستفيدة.