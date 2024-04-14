مصير مشاركة ثنائي الأهلي أمام الزمالك.. خطوة تحدد موقفهما

ينتظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تقرير الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، الخاص بالثنائي مروان عطية والجنوب إفريقي بيرسي تاو، لحسم موقفهما من مواجهة الزمالك غدا، في ظل الإصابات التي عانى منها الثنائي مؤخرا.

اختبار طبي يحسم مصير مشاركة بيرسي تاو مع الأهلي أمام الزمالك

ومن المنتظر أن يخضع بيرسي تاو، لاختبار طبي اليوم، للوقوف على مدى جاهزيته لخوض مباراة الزمالك.

ويعاني بيرسي تاو من جزع في الكاحل أبعده عن مباريات الأهلي أمام سيمبا التنزاني ثم أمام إنبي وزد في دوري Nile.

كولر يحسم موقف مروان عطية وكوكا من مباراة الزمالك

ومن المقرر أن يحسم «كولر»، موقف لاعبي الوسط مروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، إذ يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية، بينما يعاني كوكا من آلام في الركبة عقب مباراة زد الأخيرة في الدوري، إلا أن فرص لحاقه باللقاء قائمة بقوة.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك، في السابعة مساء الغد، على استاد «القاهرة الدولي»، في اللقاء المؤجل من الجولة 10 لمسابقة دوري Nile.

يحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول دوري Nile، برصيد 21 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيدا من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.