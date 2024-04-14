قرار حكومي برفع معاشات القراء بدءا من الشهر المقبل

أعلن محمد حشاد، نقيب القراء، عن رفع الدعم المقدم من وزارة الأوقاف للقراء إلى 3 ملايين جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتحسين أوضاع القراء ودعمهم، بالإضافة إلى رفع قيمة المعاش للقراء من 250 جنيها كل 3 أشهر إلى 1000 جنيه.

دعم للقراء وأصحاب المعاشات

وأعلن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع الدعم المخصص للقراء إلى 3 ملايين جنيه، من الشهر المقبل، لكل القراء أصحاب المعاشات، الذين خدموا القرآن.

ويشهد وزير الأوقاف حفل تكريم الأئمة والقراء الذين ساهموا في نجاح فعاليات الوزارة على مدار شهر رمضان، خلال حفل شركاء النجاح، بحضور عدد كبير من العلماء على رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الله النجار، والدكتور خالد الجندي، والدكتور يوسف عامر، والشيخ محمد حشاد نقيب القراء.

تناول القضايا التي تهم الواقع

ووجه خالد الجندي الشكر لوزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، على ما قدمه في المساجد، وحالة التلاحم التي شهدتها المساجد مع الناس، وعودة الإمام قائدا للناس ورأينا الألوف الذين يقبلون على المساجد، علاوة على تناول القضايا التي تهم الواقع، ونقل شعائر التراويح من مسجد سيدنا الحسين والتعاون مع الإعلام كان أمر مشرفا، وعنصر المواجهة وعدم الاستسلام للدخلاء والغرباء بالطريقة التي كنا نراها من قبل، وهو ما قام به الوزير بتكوين المجموعة من الواعظات اللاتي كان لهن دور في الأسرة المصرية.