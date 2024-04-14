وزير الأوقاف يكرم الشركة «المتحدة» لمجهوداتها في شهر رمضان

قال الدكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس قناة الناس، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم على بناء الوعي الرشيد في المجال الديني والحفاظ على الهوية المصرية والوطنية، من خلال التكامل والتعاون مع الوزارة والمؤسسات الدينية الثلاثة، يأتي في مقدمتها الأزهر الشريف ويتصدرها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تكريم الشركة المتحدة

يأتي ذلك خلال تكريم وزارة الأوقاف للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الناس على ما قدموه لنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناتي الحياة والناس، علاوة على تقديم برنامج سفراء دولة التلاوة للموفدين من أئمة الوزارة والقراء المشاركين في إحياء ليالي رمضان حول العالم.

كما تم تكريم قناة الحياة وتسلم التكريم محمود التوني رئيس شبكة قنوات الحياة كما تم تكريم قناة القاهرة الإخبارية وتسلمها أحمد ممدوح مدير البرامج بقناة القاهرة الإخبارية.