السعودية تعلن تقليل المدة الزمنية لآخر عمرة قبل موسم الحج.. باق شهر ونصف

حددت السلطات السعودية أخر موعداً لانتهاء تأشيرات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، وذلك في قرار رسمي من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية، بحسب ما جاء في صحيفة «عكاظ» السعودية.

موعد أخر عمرة قبل موسم الحج

وقالت الصحيفة السعودية، إنَّ وزارة الحج والعمرة أكّدت أن 15 ذو القعدة 1445، هو موعد انتهاء تأشيرات العمرة، وذلك ذلك استباقاً لموسم الحج من كل عام، وبداية توافد ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تحديد الموعد جاء من جانب وزارة الحج والعمرة رداً على عدد من الاستفسارات عبر منصة «إكس»، إذ كشفت أيضًا أنَّ صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

تقديم موعد تأشيرة العمرة أسبوعين

وجرى اعتماد تاريخ أخر عمرة قبل بداية موسم الحج متقدماً بأسبوعين (14 يوماً) عن التاريخ المعلن سابقاً، إذ كانت الفترة المتاحة لتأشيرة العمرة سابقاً تستمر حتى تاريخ 29 ذو القعدة، قبل أن يتم أخيراً تحديد موعد انتهائها بتاريخ 15 ذو القعدة بحد أقصى.

ووفقًا لما كشفته وزارة الحج والعمرة، فقد تمّ اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة 3 أشهر، بدلاً عما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى المملكة.