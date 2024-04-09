تعرف على مقدار الزكاة بالكيلو في السعودية.. حددتها هيئة الزكاة بالمملكة

مع اقتراب نهاية شهر رمضان 2024، يحرص المسلمون على أداء الفرائض كافة ومن بينها زكاة الفطر، والتي قد حددت تفاصيلها هيئة الزكاة السعودية من أجل مواطنيها؛ لتكشف في بياناتها الرسمية الأخيرة عن مقدار زكاة بالكيلو في السعودية.

مقدار الزكاة بالكيلو في السعودية

وبحسب البيانات الرسمية؛ إنه يتم حساب مقدار زكاة الفطر بالكيلو في السعودية تعادل قيمة 2.5 كيلوجرام من الأرز البلدي، أو ما يعادلها من الأغذية الأساسية الأخرى وهو ما تختلف قيمته من اختلاف الأسعار.

كما يمكن حساب قيمة زكاة الفطر في السعودية بالقمح من خلال تحديد سعر 2.5 كيلوجرامات من القمح، الذي يتغيَّر حسب الأسعار المحلية والعالمية للقمح.

رأي مفتي السعودية في زكاة الفطر

وفي سياق متصل حول زكاة الفطر في السعودية، كان الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة السعودية، خرج قبل أيام يقول إن إخراجها نقودًا لا يجزئ نظرًا لكونه يخالف لسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وخلفاؤه الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

وبحسب ما جاء في صحيفة «عكاظ» السعودية، إن مفتي عام المملكة، تابع حديثه قائلا عن نوع الزكاة التي تخرج: «زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والإقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين».

وعن موعد إخراج زكاة الفطر بالكيلو في السعودية، أكد مفتي عام السعودية، أنه يمكن بداية إخراج الصدقة من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر نفسه، مع وجوب تسليمها إلى أيدي الفقراء المحتاجين.