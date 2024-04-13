أسعار الحديد اليوم السبت.. بعد تراجعها لأكثر من 6 آلاف جنيه

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة القليلة الماضية موجة من التراجعات المتتالية، كان آخرها حدوث تراجع يصل إلى 6300 جنيه لبعض الأنواع، حيث سجل سعر طن حديد بشاي نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن من أرض المصنع.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل أسعار الحديد اليوم السبت 13 أبريل 2024 في السوق المصري لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر حديد عز

- سجل سعر حديد عز نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 5800 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 6 آلاف جنيه للطن.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفا و700جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 6300 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 3 آلاف جنيه للطن.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 1000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفا و500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 2500 جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم

- استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 46 ألفا و500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 46 ألفا و300 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 36ألفا و800 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الكومي نحو 37 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.