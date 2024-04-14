السكة الحديد تستعد لتشغيل 20 جرارا أمريكيا على خطوط «قبلي وبحري»

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتشغيل 20 جرارا أمريكيا جديدا على خطوط الوجهين البحري والقبلي، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وفي إطار حرصها على تطوير المنظومة بصفة مستمرة من خلال إضافة نوعيات جديدة من القطارات أو الجرارات أو العربات، وتطوير القطارات الموجودة بالفعل على القضبان.

الصفقة الأضخم في السكة الحديد

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة لـ «الوطن»، أن تشغيل الـ 20 جرارا يأتي ضمن صفقة تعتبر هي الأضخم في السكة الحديد والتي اشتملت على 260 جرارا أمريكيا لضمها للمنظومة، موضحًا أن الهيئة استقبلت في الفترات الماضية 240 جرارا أمريكيا وتم تشغيلها بالقطارات.

وأوضح المصدر أن الجرارات مُجهزة بأحدث الإمكانيات ويتم تشغيلها لجميع القطارات سواء المكيف أو الروسي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل حاليًا على انهاء الاستعدادات الخاصة بعملية التشغيل بعد أن استقبلت الجرارات عبر ميناء الإسكندرية البحري.

تطوير واضح في خدمات النقل

ونوه المصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أن الجرارات التي يتم تشغيلها تُعتبر إضافة قوية لمنظومة السكك الحديد، خاصة وأن الهيئة شهدت تطوير واضح في خدمات النقل لجمهور المسافرين، لافتًا إلى أن الهيئة حرصت أيضًا على تدريب العنصر البشري وإطلاعه على التجارب العالمية في عمليات التشغيل.