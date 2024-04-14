تراجع جديد في أسعار الحديد الاستثماري للمستهلك اليوم

تراجع جديد في أسعار الحديد خلال بداية التعاملات اليوم الأحد 14-4-2024، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و100 جنيه للمستهلك، وفق المعلن من قبل الوكلاء لدى مصانع الحديد.

وتشهد أيام إجازة العيد حالة من الركود في نشاط توزيع الحديد بسبب الهدوء في القطاع العقاري أيام موسم إجازة عيد الفطر المبارك.

أسعار الحديد اليوم في مصر

«الوطن» تنشر تفاصيل أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجل سعر حديد عز نحو 40 ألفا و600 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 5700 جنيه للطن مقارنة بالأسعار في بداية شهر أبريل الجاري.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع قرابة 6 آلاف جنيه للطن.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 6200 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 3 آلاف جنيه للطن.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 1000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفا و100 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، بتراجع 2500 جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم

- استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40 ألفا و200 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الكومي نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40 ألفا و100 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 38ألفا و100 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.