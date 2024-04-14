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دراما المتحدة

نائب يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته بوقف الصراع في الشرق الأوسط

كتب:

حسام أبو غزالة
02:58 م | الأحد 14 أبريل 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

دعا النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب.

وأكّد النائب أنَّ توجيه إيران طائرات مسيرة في اتجاه إسرائيل ينذر بأزمة كبيرة في المنطقة بالكامل، في الوقت الذي يستمر فيه التعنت الإسرائيلي، ورفض دعوات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العالم لم يعد يتحمل أي تداعيات وأزمات اقتصادية ناجمة عن الحروب والصراعات، لاسيما في ظل توتر الأوضاع في فلسطين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الأخذ في الاعتبار بالموقف المصري الرافض للتصعيد، والاستجابة لدعوات التفاوض، لتجنيب المنطقة الوقوع في صراعات سيكون تأثيرها سلبي على العالم، مشيدًا بالجهود المصرية في حفظ الأمن القومي للبلاد، وإعلان الجاهزية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة.

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