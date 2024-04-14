تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك.. غيابات بالجملة في القمة الـ127

حالة من الترقب بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قبل مباراة القمة 127، التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من مؤجلات الدوري الممتاز، والتي يلتقي خلالها الثنائي على ملعب ستاد القاهرة، بحضور آلاف الجماهير من الفريقين.. فما تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك؟

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة

ويسعى الأهلي في السابعة من مساء غد الاثنين على حسم المباراة لاقتناص النقاط الثلاثة، إلى جانب زيادة ثقة اللاعبين ومصالحة الجماهير، بعد التعادل أمام إنبي والظهور بأداء مخيب خلال المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما يخوض الأهلي المباراة وهو يعاني من غيابات بالجملة، وذلك بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها، في ظل استمرار غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، إلى جانب إصابة مروان عطية وإمام عاشور، وكذلك غياب أليو ديانج، وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد.

على الجانب الآخر، يغيب عن الزمالك محمود علاء، محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، يوسف أوباما، الأمر الذي سيكون بمثابة أزمة لجو جوميز مدرب الفارس الأبيض، الذي يخوض مباراته الأولى في الدوري الممتاز أمام الأهلي.