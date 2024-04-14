أبرز رسوم خدمات البنك الأهلي المصري.. بدل فاقد البطاقة البنكية بـ150 جنيها

يقدم البنك الأهلي المصري رسوم البطاقات البنكية عبر موقعه الرسمي، ومن بينهم البطاقات الكلاسيكية «فيزا -ماستركارد»، وعمولة الاستخدام بالعملة الأجنبية ورسوم استخدام تحويل العملية الديناميكي أي الإلكتروني 15%.

وبحسب جدول البنك الأهلي المصري الشهري، نرصد في السطور التالية رسوم البطاقات الكلاسيكية.

رسوم البطاقات الكلاسيكية

- رسوم إصدار للبطاقة الأصلية أو الإضافية 75 جنيهًا.

- رسوم سنوية للبطاقة الأصلية الإضافية 75 جنيهًا.

- رسوم بدل فاقد أو تالف للبطاقة البنكية 150 جنيهًا.

- كشف حساب مختصر من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، مجانًا.

- عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، مجانًا.

- عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك المحلية داخل مصر، 5 جنيهات عن كل عملية سحب.

السحب النقدي من ماكينات POS

- عمولة السحب النقدي من ماكينات POS الخاصة بالبنوك المحلية داخل مصر 1.5 بحد أدنى 15 جنيهًا.

- عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأجنبية خارج مصر، غير متاح.

- رسم الاستعلام عن رصيد الحساب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، مجانًا.

- رسم الاستعلام عن رصيد الحساب من ماكينات بنوك محلية 1.5 جنيه لكل عملية استعلام.

- رسم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات بنوك أجنبية خارج مصر، غير متاح.