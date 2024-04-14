كشفت وزارة التنمية المحلية عن مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مشيرة إلى أن المواعيد ستعود إلى التوقيت الشتوي لفتح والغلق والمطبق منذ نهاية أكتوبر الماضي.

مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

وأكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار العمل بنفس مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، إذ تبدأ يوميًا من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وتتغير المواعيد نهاية الأسبوع الخميس والجمعة بحيث تصبح من 5 صباحا وحتى الساعة 1 صباحا، في حين يستمر عمل الدليفيري في المطاعم على مدار الـ24 ساعة، ونفس الشي بالنسبة لمواعيد الأفران والصيدليات ومحطات البنزين، وأسواق الخضار والفاكهة حيث يستمر العمل 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.

مواعيد فتح وغلق المحلات

والنسبة لمواعيد فتح وغلق المحلات، من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء، عدا الخميس والجمعة، تستمر حتى الساعة 11 مساء.