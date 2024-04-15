عاجل.. المواعيد الجديدة لتشغيل مترو الأنفاق بعد انتهاء رمضان والعيد

بدأت الهيئة القومية للأنفاق، تطبيق مواعيد المترو الآن، التي سبق وأجرت عليها تعديلات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، وخلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، تزامنا مع عودة العمل بالمصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات فعليا، بداية من اليوم.

نبهت الهيئة القومية على جميع محطات المترو بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة، التي تختلف عن مواعيد التشغيل في فترة إجازة عيد الفطر، مُشددة على الركاب بضرورة الالتزام بشراء التذاكر المتوفرة في الشبابيك المخصصة لها، أو من خلال ماكينات الـTVM الإلكترونية، تفاديا للغرامات، بجانب الالتزام بتعليمات استقلال المترو، كالابتعاد عن التدخين.

مواعيد المترو للخط الأول

- يبدأ تشغيل الخط الأول للمترو في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا

- التشغيل يكون من المحطات النهائية مثل محطة حلوان أو محطة المرج الجديدة

- يقوم آخر قطار للخط الأول للمترو من محطة حلوان في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- يقوم آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد تشغيل الخط الثاني للمترو

- يبدأ تشغيل الخط الثاني للمترو في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- يقوم آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:40 مساءً.

- يقوم آخر قطار من محطة المنيب الساعة 11:40 مساءً.

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

- يقوم أول قطار من عدلي منصور الساعة 6:15 صباحًا.

- يقوم أول قطار من محطة روض الفرج الساعة 6:15 صباحًا.

- يقوم آخر قطار من عدلي منصور الساعة 22:32 مساءً.

- يقوم آخر قطار من محطة روض الفرج الساعة 23:00 مساءً

مواعيد مقابلة الخطوط

- تتقابل قطارات الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 صباحا.

- تتقابل قطارات الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 مساءً.

- تتقابل قطارات الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 مساءً.

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءً

- من المقرر أن يكون آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحًا.