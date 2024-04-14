«القومية للأنفاق» تعلن مواعيد عمل المترو الجديدة 2024 بعد إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق مواعيد عمل المترو الجديدة 2024 بعد إجازة عيد الفطر، بدءًا من صباح غدٍ الاثنين 15 أبريل 2024، موضحة أنّ جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني يشتمل على رحلات تقدر بـ1090 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثاني.

مواعيد تشغيل المترو الجديدة

وتُقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد عمل المترو الجديدة 2024، وفق ما أعلنت عنه الهيئة القومية للأنفاق، والتي أكدت الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

مواعيد تشغيل الخط الأول للمترو

- تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحًا.

- قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 مساءً.

- قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 مساءً.

مواعيد تشغيل الخط الثاني للمترو

- تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحًا.

- قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 مساءً.

مواعيد مقابلة الخطوط

- يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 صباحا.

- يتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 مساءً.

- يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

- قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- قيام أول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- قيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً.

- قيام آخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءً

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحًا.

- سيكون إجمالي عدد الرحلات 347 رحلة.