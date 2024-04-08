توجيهات مُهمة بشأن مواعيد المترو والقطار الكهربائي خلال إجازة عيد الفطر

أصدرت وزارة النقل، 5 توجيهات مُهمة بشأن مواعيد المترو بخطوطه الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024، التي من المقرر أن تبدأ وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتباراً من يوم 9 أبريل الجاري حتى 14 من نفس الشهر.

ووفق تقرير وزارة النقل، فإن التوجيهات خاصة برئيس الهيئة القومية للأنفاق وجميع قيادات الهيئة، وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني وشركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الخط الثالث للمترو، وقطار العاصمة المعروف بالقطار الكهربائي الخفيف.

مواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، 5 توجيهات مُهمة بشأن مواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر، وهي كالآتي:

- استمرار المتابعة الدقيقة للحركة من خلال غرف التحكم المركزي

- تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط

- متابعة انتظام مواعيد التقاطر

- الاطمئنان على النظام داخل المحطات

- تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب

عدد الرحلات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أن عدد رحلات الخط الأول والثاني للمترو خلال فترة العيد 964 رحلة يوميًا، والخط الثالث للمترو 276 رحلة، وبالنسبة للقطار الكهربائي الخفيف 143 رحلة، لافته إلى أنه تم توفير أكثر من وسيلة لشراء تذاكر المترو ومنها ماكينات TVM المنتشرة بالمحطات.

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