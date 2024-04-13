مواعيد خطوط المترو بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024.. اعرف جدول التشغيل

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مواعيد خطوط المترو بعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي من المقرر أن تنتهي غداً الأحد الموافق 14 من شهر أبريل الجاري، وفق ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن المواعيد ستعود لما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك.

مواعيد خطوط المترو بعد إجازة عيد الفطر المبارك

تُقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، مواعيد خطوط المترو بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهي كالآتي:

- يبدأ التشغيل يوميًا الساعة 05:15 صباحاً

- مواعيد قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 ليلاً ومن المرج الجديدة الساعة 11:45 ليلاً

- يتقابل آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 12:15 بعد منتصف الليل

- يتقابل آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثالث في محطة جمال عبد الناصر الساعة 12:10 بعد منتصف الليل

- يبدأ تشغيل الخط الثاني للمترو يومياً الساعة 5:15 صباحاً وينتهى الساعة 12:00 منتصف الليل تقريباً

- يقوم آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:35 ليلا ومن محطة المنيب الساعة 11:35 ليلاً

- يتقابل آخر قطار بالخط الثانى مع آخر قطار بالخط الأول فى محطة أنور السادات الساعة 12:00 منتصف الليل

- سيتم إضافة ساعة زيادة صباحاً على ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو لتبدأ من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 11:30 مساءً.