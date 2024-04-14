سر الحلواني.. طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات بمكون مفاجأة

لا يختلف أحد على حب الأرز باللبن التي تقدم بوصفات ونكهات مميزة، ويسهل على ربات البيوت تحضيرها في المنزل لكن يظل السؤال المحير كيف يصبح الأزر باللبن البيتي بنفس طعم المحلات؟، وما المكون السري الذي يضيفه الحلواني في طريقة عمل الأرز باللبن؟، لذا نستعرض طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل رز باللبن مثل المحلات

لتر من اللبن المغلي الطازج

كوب إلا ربع من الماء

كوب إلا ربع أرز أبيض يجب أن يكون مغسول جيدا

6 ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه وهو المكون السري مع الفانيليا

6 ملاعق كبيرة من السكر

خطوات عمل الأرز باللبن مثل المحلات

في طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات، ضعي اللبن على النار واتركيه حتى يغلي جيدا.

ثم في الخطوة التالية ضيفي الأرز المغسول إلى اللبن عندما يغلي، واتركيهم على النار حتى يغلوا، وضيفي السكر والماء وقلبيهم جيدا.

ضعي المكون السري الذي يضيف طعم مميز في طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات، وهو الكريم شانتيه للخليط السابق.

اتركي الأرز باللبن على نار هادئة حتى ينضج لمدة 30 دقيقة، ثم ضعيه في القالب الفخار.

ضعي في الفرن على مدار 10 دقائق حتى يتحول لونه للذهبي ويتحمر.

قدميه ساخنا أو باردا.

طاجن الأرز باللبن

كوب من الأرز الأبيض

كيلو من اللبن كامل الدسم

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوب من كريمة الحلويات

للتزيين:

صوص كراميل أو شوكولاتة، أو آيس كريم.

طريقة عمل طاجن الأرز باللبن

اغسلي الأرز مرة واحدة سريعا، ثم ضعي اللبن داخل إناء، واتركيه على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.

في الخطوة التالية أغلقي النار، واتركي الأرز داخل اللبن على مدار 90 دقيقة، افتحي النار مرة أخرى، واتركيها هادئة.