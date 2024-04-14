انهيار الريال الإيراني إلى مستوى غير مسبوق مع تفاقم التوترات بالمنطقة

انخفضت العملة الإيرانية «الريال» إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، بعد أن شنت طهران هجومًا موسعًا بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل مساء السبت، مما أدى إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، بحسب «CNBC».

سعر صرف الريال الإيراني

وبلغ سعر الصرف 705 آلاف ريال إيراني مقابل الدولار الأمريكي في السوق المفتوحة صباحًا اليوم الأحد، وفقًا لبيانات موقع مراقبة الصرف الأجنبي بونباست. ومنذ ذلك الحين قلصت العملة الإيرانية بعض الخسائر. بحسب CNBC.

وحددت الحكومة سعر صرف رسمي قدره 42 ألف ريال/دولار في عام 2018. بحسب CNBC.

شن هجوم بطائرات مسيرة ضد إسرائيل

وجاء انخفاض الريال الإيراني، بعد ساعات من قيام إيران بشن هجوم ضخم بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل ليلة أمس السبت، ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها أدت إلى مقتل عدد من كبار القادة الإيرانيين في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر.

القيود التجارية والدبلوماسية

ويمثل هذا التطور أول هجوم مباشر على إسرائيل من الأراضي الإيرانية، وتواجه طهران الآن خطر التعرض لمزيد من القيود التجارية والدبلوماسية.

التضخم في إيران

ويواجه الريال الإيراني بالفعل ضغوطا من التضخم المرتفع الذي أججته العقوبات الأمريكية المستمرة المطبقة خلال إدارة دونالد ترامب، والتي أدت أيضا إلى انخفاض مبيعات بعض صادرات طهران الرئيسية، من النفط الخام والمنتجات النفطية.

ودعت إسرائيل إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هجوم السبت، بينما طلب بايدن عقد اجتماع لمجموعة السبع يوم الأحد.