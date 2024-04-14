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دراما المتحدة

مفاجأة حول معلق مباراة الأهلي والزمالك في القمة الـ127.. «هتتفرج بصوت مين»؟

كتب:

ندى قطب
04:00 م | الأحد 14 أبريل 2024
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

يستعد مشجعو الساحرة المستديرة لإنطلاق مباراة الأهلي والزمالك، التي تذاع عبر قنوات أون تايم سبورت 1، في السابعة من مساء غد الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، والتي ستحظى اهتمامًا واسعًا من قبل جماهير قطبي الكرة المصرية، سواء بمشاهدتها من داخل الاستاد أو على شاشة التلفزيون، ففي حال مشاهدتها عبر التلفزيون.. على صوت أي معلق لمباراة الأهلي والزمالك ستشاهد المباراة؟

معلق مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127

في مفاجأة سارة أسندت أون تايم سبورت 1، مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك، للصوتين مؤمن حسن وأيمن الكاشف، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة سارة لجماهير قطبي الكرة المصرية، باعتبارهما المفضلين في عالم التعليق الصوتي في الفترة الأخيرة.

فرحة بين الجماهير بسبب معلقي مباراة الأهلي والزمالك

«قطايف ولطايف ياعيني ياعيني ياعيني».. تعليقات بالجملة صالت وجالت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن معلق مباراة الأهلي والزمالك، إذ أبدى جانبًا من الجماهير حماسهم الشديد للاستماع إلى المباراة بأصوات الثنائي، من خلال استخدام العبارات الشهيرة لهما، إذ يوجد مؤمن حسن على القناة الصوتية الأولى على أن يعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127

مباراة الأهلي والزمالك، تقام على ملعب ستاد القاهرة في السابعة من مساء غد الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، والتي يسعى خلالها الأهلي للعودة مجددًا إلى الصفوف الأولى في جدول ترتيب الدوري المصري، في ظل وجوده في المركز التاسع مع وجود عدد من المؤجلات، بينما يوجد بيراميدز في المركز الأول.

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