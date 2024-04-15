أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الاثنين 15-4-2024

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 15-4-2024 انخفاضا ملحوظا في الأسواق وبورصة الدواجن، حيث انخفض سعر كيلو سعر الدواجن جنيهين بعد ما انخفض أمس 5 جنيهات تسليم أرض المزرعة، وتختلف قيمة التراجع من مكان لآخر.

انخفاض ملحوظ في حركة البيع والشراء

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ حركة البيع والشراء في الأسواق شهدت حالة من الهدوء النسبي.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» التفاصيل الخاصة بتراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحال، وفق آخر التحديثات المعلنة من قبل بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر

- شهدت أسعار الدواجن البيضاء تراجعا اليوم تراوح بين 80 إلى 82 جنيها تسليم أرض المزرعة، وتصل الدواجن إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 85 إلى 87 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان إلى آخر.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالأسواق لتباع بين 80 إلى 82 جنيها تسليم أرض المزرعة، فيما يصل المنتج الأخير إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 89 لـ97 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الأمهات البيضاء لنحو 73 جنيه للكيلو، وفق آخر تحديثات في بورصة الدواجن.