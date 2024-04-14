مواصفات امتحان مادة اللغة الفرنسية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة اللغة الفرنسية للشهادة الإعدادية كلغة أجنبية أولى وذلك للفصل الدراسي الثاني 2024، وذلك في المدارس الرسمية للغات و المدارس الخاصة.

مواصفات امتحان اللغة الفرنسية للشهادة الإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة الفرنسية الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2024 وتوزيع الأسئلة عبر هذا الرابط ، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والضوابط العامة للورقة الامتحانية وهي كالتالي:-

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة علي التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تندرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل لأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة والصف والمادة والزمن والدرجة والفصل الدراسي ».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط ونوع الخط.

- الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة والعناوين واضحة ومراعاة جودة الطباعة.