هل سيتم إنتاج جزء ثاني من مسلسل محارب؟.. المؤلف يجيب

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل محارب، بطولة الفنان حسن الرداد، في شهر رمضان 2024، يتساءل الجمهور عن إمكانية إنتاج جزء ثاني من العمل الذي نال إعجاب فئات عدّة من المجتمع بمجرد عرضه.

مؤلف مسلسل محارب يتحدث عن العمل الدرامي

وتعليقًا على ذلك، قال محمد سيد بشير مؤلف مسلسل محارب خلال حديثه مع «الوطن» أنّه سعيد برد فعل الجمهور، ومتابعتهم لأحداث مسلسل محارب منذ الحلقة الأولى، وفخور بحالة التعاون التي كانت بين حسن الرداد وأحمد زاهر ونرمين الفقي، وعدد كبير من النجوم.

إمكانية تقديم جزء ثاني من المسلسل

وعن إمكانية تقديم جزء ثاني من مسلسل محارب، أضاف «بشير»: «لم نحسم أمرنا حتى الوقت الحالي، ولكن إذا كان الجمهور يريد تقديم جزء جديد من العمل من الممكن أن نقدمه».

الحلقة 30 من مسلسل محارب

خلال الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل محارب، وقع المحامي حسام الجويشي «أحمد زاهر» في شر أعماله التي قام بها خلال الحلقات الماضية، فبعد أن تسبب في كثير من المتاعب لمحارب، وبعد أن أوقع الكثير من الموكلين في مآزق، تمكنت زوجته من إثبات إدانته وقدمتها إلى الشرطة.