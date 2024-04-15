سعر الیورو الیوم الاثنين 15-4-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، استقرارا، خلال بداية التعاملات الصباحية، وسجل سعر عملة الاتحاد الأوروبي بالبنك الأهلي المصري، 51.10 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق التحديث الأخير المُعلن من قبل مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 51.63 جنيه للبيع، و51.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 51.10 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك مصر 51.65 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجّل سعر اليورو في بنك cib اليوم الاثنين 51.08 جنيه للبيع، و50.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.