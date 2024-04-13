أسعار العملات اليوم السبت 13-4-2024.. اليورو بـ51.48 جنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-4-2024، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار العملات اليوم السبت 13-4-2024 وفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.43 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 60.03 جنيه للشراء و60.22 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.45 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.67 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 154.53 جنيه للشراء و155.02 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.57 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 123.43 جنيه للشراء و123.80 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.03 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع.