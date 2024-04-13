سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-4-2024 في البنوك

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-4-2024، حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق التحديث الأخير المُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت في البنك المركزي المصري 51.63 جنيه للبيع، و51.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم السبت 51.62 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم السبت في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.