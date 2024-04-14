رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 14-4-2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:31 ص | الأحد 14 أبريل 2024
سعر اليورو

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 14-4-2024، حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.41 جنيه للشراء وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي. 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق التحديث الأخير المُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 51.63 جنيه للبيع، و51.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الأحد 51.62 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13-4-2024 في البنوك

آخر تحديث.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ثاني أيام العيد

سعر اليورو اليوم الخميس 11-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك
بقلم شوشة عبدالواحد