آخر تحديث.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنوك

شهد سعر اليورو حالة من الثبات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-4-2024، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث على موقع البنك الرسمي.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق التحديث الأخير المُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 51.58 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ووصل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الجمعة 51.62 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر اليورو اليوم االجمعة في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.