تعيينات وزارة التربية والتعليم.. اعرف الشروط والوظائف المطلوبة

كشفت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية «رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة - رئيس الإدارة المركزية لصيانة الأبنية التعليمية - مدير عام الإدارة العامة للتصميم الإنشائي - مدير عام الإدارة العامة للتسعير والمدد والختاميات - مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفيوم - مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المعملية - مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني - مدير عام الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات».

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية

وحددت الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المشار إليها، كما يلي.

- القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل وظيفته.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوي الأدنى مباشرة «مدير عام» للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري بالدولة أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري بالدولة.

- يتابع إعداد وتطوير تصميم المشروعات الابتدائية النمطية وغير النمطية للمباني التعليمية من حيث أسلوب وطرق الإنشاء واقتراح الحل الإنشائي المناسب.

- متابعة إعداد المستندات الإنشائية التنفيذية «اللوحات التصميمية» للنماذج النمطية وغير النمطية بأنواعها المختلفة.

طرق تقديم الطلبات لوظائف هيئة الأبنية التعليمية

وطالبت هيئة الأبنية التعليمية، المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف المشار إليها تقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك للأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة الكائن في 3 شارع حسن المأمون بمدينة نصر في القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.