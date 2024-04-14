موعد الحج 2024.. اعرف بداية الانطلاق

وفقا للحسابات الفلكية التي تم إعلانها فإن موعد الحج 2024 يبدأ من مساء 14 يونيو المقبل، وهو ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، التي يبدأ فيها حجاج بيت الله الحرام في التوجه إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو 2024، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.

موعد الحج 2024

يبدأ حجاج بيت الله الحرام في السفر لأداء مناسك الحج قبل موعد الحج 2024 بأكثر من شهر، حيث تختلف الدول في مواعيد إرسال حجاجها إلى السعودية، ففي الوقت الذي يتوجه فيه حجاج دول جنوب آسيا إلى الحج مبكرا، تبدأ مصر في تسيير رحلات الحج قبل نحو 20 يوما من موعد الحج.

موعد انطلاق رحلات الحج السياحي

من جهته قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام، ستنطلق خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ذو القعدة من العام الهجري 1445، وسيكون طلائع حجاج السياحة المسافرين للسعودية هم حجاج المستوى البري.