موعد إصدار تأشيرة الحج 2024 للمقيمين في السعودية

حددت وزارة الحج والعمرة، موعد استخراج تصاريح الحج 2024 لحجاج الداخل في السعودية، والتي يتم التسجيل بها إلكترونيًا، وذلك عبر تطبيق نُسك وذلك بداية من منتصف شهر شوال الجاري، وهي من أهم الخطوات التي يجب اتباعها حتى يمكن أداء المناسك المقدسة، واستخراج التصريح من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

موعد الحج 2024 لحجاج السعودية

وفيما يلي، نستعرض موعد الحج 2024 لحجاج الداخل وفق وزارة الحج والعمرة في السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

إصدار تصريح الحج 2024

وبحسب وزارة الحج والعمرة، فأنه سيبدأ التسجيل لموسم الحج 2024 إلكترونيًا، وذلك عبر منصة نُسك، أو عبر موقع الوزارة الرسمي عبر الإنترنت بداية من 15 شوال الجاري.

وأضاف بيان الوزارة، أنه سيكون بإمكان حجاج الداخل الحصول على تصاريح الحج عبر منصة أبشر، مضيفة أنه سيتم إغلاق باب التسجيل للحصول على تصريح الحج يوم 7 من ذى الحجة أو عند امتلاء المقاعد.

خطوات التسجيل لمنصة نسك لتأشيرة الحج 2024

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى تتمكن من استخراج تصريح الحج 2024، وهي كالآتي:

بعد تنزيل تطبيق نُسك من متجر الهاتف سواء الأندرويد أو الـIOS.

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول على التطبيق أو تسجيل مستخدم جديد، من خلال إدخال بيانات الشخص للراغب في الحج ومنها الاسم، ورقم الجوال، والجنسية، تاريخ الميلاد، مكان الإقامة، إدخال كلمة مرور، وستصلك رمز تحقيق على جوال، قم بإدخاله، ثم تسجيل الدخول.

بعد دخول على تطبيق نُسك، قم باختيار تصريح الحج.

اطلع على أسعار باقات الحج والعمرة 2024، يجب اختيار ما يناسب الحاج.

ادفع قيمة الباقة من خلال الطرق التي حددتها وزارة الحج والعمرة.

ويمكن طباعة تصريح الحج من منصة أبشر بداية من 15 شوال الجاري.