عمرو الفقي يشيد بـ أحمد فايق بسبب مراجعات الثانوية العامة في «مصر تستطيع»

أشاد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالخدمة الجديدة التي أعلن الإعلامي أحمد فايق تقديمها عبر برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر قناة «DMC».

وأعلن «فايق»، تقديم خدمة جديدة بداية من الأسبوع المقبل، وهي مراجعات الثانوية العامة في شكل مسابقة بين الطلاب المتفوقين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مقدم برنامج «مصر تستطيع»، أن الأسئلة يتم وضعها من مستشاري المواد، وستكون البداية بمادتي اللغة العربية والتاريخ، مواصلا: «التجربة ممتعة جدا ورجعنا ذاكرنا من جديد، وعاوز أقولكم إن مناهج الأجيال الجديدة أصعب بكثير من اللي درسناه، وده طبيعي لأن زمنهم مختلف والتفوق فيه مش سهل أبدا، شكرا للمتحدة للخدمات الإعلامية».

وكتب «الفقي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «برافو أحمد فايق، دائماً على رأس الحدث وعقل من العقول التي تستنير بها الشركة المتحدة في العديد من الملفات، أستاذ في تقديم محتوى هادف بشكل شيق يجذب المشاهدين».