طلاب الثانوية يتبرعون بـ27 ألف جنيه لمستشفى تلا المركزي (فيديو)

تبرع مجموعة من طلاب الثانوية بمبلغ مالي للعناية المركزة بمستشفى تلا المركزي بالمنوفية، ضمن صندوق الخير الذي أطلقه مدرس من أجل المشاركة في الأعمال الخيرية على مدار العام، ليضربوا المثل في التضامن الاجتماعي على الرغم من صغر سنهم.

التبرع بمبلغ مالي

وأكد محمد النويهي 39 عاما، مٌعلم أحياء ومقيم في مدينة تلا، أنه منذ 8 سنوات قرر إطلاق صندوق الخير الهدف منه حث الطلاب على المشاركة في عمل الخير على مدار العام، وآخر هذه الأعمال التبرع بمبلغ 27 ألف جنيه للعناية المركزة في مستشفى تلا المركزي، بهدف توفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

سعادة وفرحة بين الطلاب

وقال مؤمن هاني طالب بالثانوية العامة، إنه شعر بالسعادة والبهجة هو وزملائه بمجرد تبرعهم للمرضى داخل المستشفى، حيث يعزمون على تحويش مصروفهم لفترة معينة، بعد ذلك التبرع به لأعمال الخير المختلفة مثل إفطار صائم أو صدقة جارية أو سد الاحتياجات المختلفة في المؤسسات وآخرها مستشفى تلا المركزي.