رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

طلاب الثانوية يتبرعون بـ27 ألف جنيه لمستشفى تلا المركزي (فيديو)

كتب:

عصام علم الدين
06:50 م | الأحد 14 أبريل 2024
تبرع طلاب الثانوية بمبلغ مالي

تبرع طلاب الثانوية بمبلغ مالي

تبرع مجموعة من طلاب الثانوية بمبلغ مالي للعناية المركزة بمستشفى تلا المركزي بالمنوفية، ضمن صندوق الخير الذي أطلقه مدرس من أجل المشاركة في الأعمال الخيرية على مدار العام، ليضربوا المثل في التضامن الاجتماعي على الرغم من صغر سنهم.

التبرع بمبلغ مالي 

وأكد محمد النويهي 39 عاما، مٌعلم أحياء ومقيم في مدينة تلا، أنه منذ 8 سنوات قرر إطلاق صندوق الخير الهدف منه حث الطلاب على المشاركة في عمل الخير على مدار العام، وآخر هذه الأعمال التبرع بمبلغ 27 ألف جنيه للعناية المركزة في مستشفى تلا المركزي، بهدف توفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

سعادة وفرحة بين الطلاب 

وقال مؤمن هاني طالب بالثانوية العامة، إنه شعر بالسعادة والبهجة هو وزملائه بمجرد تبرعهم للمرضى داخل المستشفى، حيث يعزمون على تحويش مصروفهم لفترة معينة، بعد ذلك التبرع به لأعمال الخير المختلفة مثل إفطار صائم أو صدقة جارية أو سد الاحتياجات المختلفة في المؤسسات وآخرها مستشفى تلا المركزي.

 

اقرأ المزيد:

رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة في المنوفية

تحرير 275 محضرا تموينيا وضبط 1790 قطعة ألعاب نارية في المنوفية

حياة كريمة توفر العلاج مجانا للأكثر احتياجا.. اعرف طرق التبرع

عميد سابق بالأزهر: التبرع للمشروعات التنموية من مصارف الزكاة

التحالف الوطني يكشف طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024
بقلم عصام علم الدين