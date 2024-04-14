الجامعات: معظم امتحانات الترم الثاني إلكترونية بنظام البابل شيت

تنتظم الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، غدا، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية لعمل الكليات، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الشهر المقبل سيشهد الكشف عن جداول امتحانات التيرم في إطار الاستعداد للامتحانات النهائية والتي من المقرر أن يجرى تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي بمختلف الكليات وذلك قبل الامتحانات بمدة زمنية لا تقل عن 15 يوما، إذ من المقرر أن تجرى الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، مشيرا إلى أن الامتحانات سيكون غالبيتها إلكتروني بنظام البابل شيت.

موعد امتحانات التيرم الثاني

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن الدراسة تنتظم غدًا بمختلف الكليات وفقًا للجداول الدراسية للكليات المختلفة، مشيرة إلى أن امتحانات التيرم الثاني ستجرى خلال شهري يونيو ويوليو وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، منوها بأنه سيتم الكشف عن جداول امتحانات التيرم خلال الشهر المقبل في إطار الاستعداد لها، وأن غالبية الامتحانات للمواد والمناهج الدراسية ستكون بنظام البابل شيت.