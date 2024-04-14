ياسمين عبدالعزيز تستمتع بإجازة العيد بمفردها على البحر

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة، ترصد لحظات قضاء عطلة عيد الفطر المبارك، على أحد الشواطئ.

ياسمين عبدالعزيز تستمتع بمفردها بالعطلة على البحر

وظهرت ياسمين عبدالعزيز، على أحد الشواطئ بملابس صيفية زاهية، إذ التقطت صورة «سيلفي» لنفسها، ترصد تواجدها بمفردها وهي تستمتع بالعطلة.

ياسمين عبدالعزيز تريند بشهر رمضان

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصدرت محركات البحث في بداية شهر رمضان، على الرغم من عدم مشاركتها في أعمال درامية لهذا العام، إلا إن حديث الفنانة شيرين عبدالوهاب عنها في أحد البرامج، كان سببًا في تصدر اسمها محركات البحث.

انفصال ياسمين عبدالعزيز عن أحمد العوضي

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد انفصلت عن الفنان أحمد العوضي بداية العام الحالي، عقب زواج دام 4 سنوات.

وقال الفنان أحمد العوضي، خلال برنامج «ع المسرح» إنه تأثر نفسيا عند انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، إذ يجدها حبه الحقيقي والوحيد.

وقال«العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، الذي عُرض على شاشة «الحياة» في شهر رمضان: «مش هعيش اللي عيشته معاها، أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب وكمان فيها مرض وتعب لأنها كانت جنبي لما تعبت بعد ما اطلقنا، وبعد الانفصال تأثرت نفسيًا ومتكسفش أقول كده وده ملهوش علاقة إني جامد، دي قصة حب كبيرة وإلا مكانتش وصلت للناس بالعمق ده، ومحدش بيضحك على الناس».