رد فعل ياسمين عبدالعزيز بعد إلغاء العوضي متابعته لها

مفاجأة كبيرة تلقاها جمهور الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما أعلنا انفصالهما، يناير الماضي، عقب أيام قليلة من الاحتفال بأعياد ميلادهما وظهورهما سويًا، ولم يتطرق أحد من الطرفين للحديث عن سبب الانفصال، بينما خرجت «عبدالعزيز» تؤكد أنها تكن له كل الاحترام، ولم يصدر عنه ما يزعجها.

أحمد العوضي يتابع ياسمين عبدالعزيز رغم الانفصال

وبالبحث حينها، خلال الحساب الرسمي للفنانة ياسمين عبدالعزيز، ظهر أنها لا تزال تحتفظ بصورهما معا، وخاصة صور الأعمال التي جمعتهما، وإنها لم تلغ متابعته على «إنستجرام»، خاصة أنها تتابع 39 شخصا فقط، كما أن الأخير لم يلغ متابعتها أيضًا وظل يتابعها على حسابه الشخصي «إنستجرام».

أحمد العوضي يلغي متابعة ياسمين عبدالعزيز ورد فعل الأخيرة

واليوم، قرر كلًا من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» خاصة وأن الفنان لا يتابع سوى 161 شخصا، ليست من بينهم ياسمين، وهكذا قررت الفنانة إلغاء متابعته، لكن لا تزال صورهما سويا دون حذف.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي، يشارك هذا الموسم بمسلسل حق عرب، خلال موسم رمضان 2024.