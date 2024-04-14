احذر تجاهل طنين الأذن المستمر.. قد يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة

طنين الأذن من الأعراض التي قد تحدث للإنسان مرات كثيرة، ورغم أن السبب قد يكون مؤقتا، فمن الممكن أن يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة، لذلك عندما يشعر الشخص بطنين في الأذن باستمرار، لا بد من استشارة الطبيب بشكل فوري، تجنبا لمخاطر قد تنهي حياته.

أسباب طنين الأذن

حينما يصدر طنين الأذن، قد يشير إلى الإصابة بورم في المخ، إذ أن هناك أورام عديدة، تحدث في المخ وتؤثر على العصب السمعي، ما ينتج عنها إصدار طنين الأذن، وفق ما أوضحه الدكتور أحمد كامل، استشاري أمراض المخ والأعصاب، مشيرا إلى أن بعض الأورام التي تحدث في المنطقة القنيطرية تؤثر على العصب السمعي.

المنطقة المخية القنيطرية التي تقع بين المخ والمخيخ وجذع المخ، تعد من المناطق التي يحدث بها ورم يؤثر بشكل مباشر على العصب المسؤول عن السمع، ما يؤدي إلى استشارة الأذن ويتسبب في حدوث طنين الأذن، حسب ما ذكره «كامل» خلال حديثه لـ«الوطن».

استشارة الطبيب حال حدوث طنين الأذن

رغم أن حدوث طنين الأذن يحدث بشكل مستمر، إلا أنه لا بد من استشارة الطبيب في حال حدوثه بشكل مستمر، للتعرف على مصدره، خاصة أنه من أبرز العلامات التي تشير إلى حدوث ورم في المخ، تجنبا لتعرض حياة الأشخاص إلى الخطر، والبدء في العلاج منذ البداية.