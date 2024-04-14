489 كلية معتمدة في مصر من الهيئة القومية لضمان الجودة

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابع لمجلس الوزراء، المنوطة داخل مصر باعتماد المؤسسات التعليمية، وفقا لعدد من الضوابط والقواعد.

وأوضحت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن» أن الهيئة تعمل على نشر ثقافة الجودة والاهتمام بالتقدم للاعتماد داخل كل مؤسسات التعليم العالي، بجانب توفير التدريب اللازم لتنمية قدرات العاملين به، وتقديم الدعم الفني اللازم لإعداد هذه المؤسسات، للتقدم للحصول على الاعتماد، وفقًا لمنظومة متكاملة من المعايير التي تتوافق مع المعايير الدولية، وتحافظ على الهوية الوطنية، وصولًا إلى بناء الثقة في المنتج التعليمي المصري محليا ودوليا.

الجامعات المعتمدة والكليات

لفتت إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات، الدخول عبر «رابط» للاطلاع على جميع الكليات والمؤسسات والجامعات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابع لمجلس الوزراء، التي تزيد عن 489 كلية معتمدة.

الكليات المعتمدة في مصر

في السياق ذاته، كشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، عن اشتراطات التقدم بطلب الحصول على الاعتماد، حيث يمكن لأي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في مصر التقدم بطلب الحصول على الاعتماد من الهيئة، بشرط أن يتوافر لديها الأهلية الكافية لذلك، من خلال استيفاء الشروط التالية:

- تقديم ما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة مباشرة (الجامعة / الأكاديمية) على طلب التقدم للاعتماد عبر رابط.

- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص من وزارة التعليم العالي للعمل كمؤسسة للتعليم العالي.

- أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة وخطة استراتيجية ونظم ضمان جودة داخلية ونظم تقارير سنوية.

- أن تكون منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية (أتمت دورة دراسية كاملة) مرة واحدة على الأقل.