آيتن عامر: سعيدة بردود الفعل على حفلي الأول.. وانتظروني في حفلات مقبلة

أحيت آيتن عامر أولى حفلاتها الغنائية بإحدى البواخر النيلية، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وبدأت بأغنية «ستو أنا»، التي قدمتها مع أكرم حسني، وتفاعل الجمهور الحاضر معها وردد كلمات الأغنية.

وواصلت حفلها الغنائي، حيث قدمت أكثر من 8 أغنيات أبرزها «تبادل النظرات»، «اكشف»، «بناقص»، «ماليش في القفش»، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما قدمت أغنيتين للفنان رضا البحراوي، وأغنية للفنان أحمد عدوية، وأغنية «هيجيلي موجوع» لـ تامر عاشور، كما تألقت في أغنية «نسم علينا الهوا» للفنانة الكبيرة فيروز، وأغنية «أما براوة» للفنانة نجاة الصغيرة.

وأعربت آيتن عامر عن سعادتها بأول حفل غنائي، وقالت في تصريحات لها: «مبسوطة جدا بأول حفل لي، والتفاعل مع الجمهور مختلف تمامًا، وردود الفعل في وقتها بتكون أفضل من أنك تنزل أغنية على المنصات والسوشيال ميديا، واكتشفت أن الأغاني بتكون أحلى كتير عن التسجيل في الاستوديو، لأن اللايف بيكون أحلى والفرقة الموسيقية بتعمل روح مختلفة ليها».

وتابعت: «ردود الفعل كانت خطيرة، وده ظاهر في الفيديوهات، لأن الناس أول مرة يشوفوني لايف، وكمان ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حلوة جدا ومتفاجئين».

وأضافت أيتن عامر: «مكنتش خايفة من تجربة إقامة حفل غنائي، وده ظاهر في الفيديوهات، وأن الجمهور متقبل أدائي، وأنا مش بغير مهنتي، لأن أنا في الأول كنت مطربة، واتاخدت من الغناء للتمثيل».

واختتمت أيتن عامر حديثها: «إن شاء الله في حفلات جاية كتير، لأن بعد أول حفل عملته فيه شركات كلمتني على إقامة عدة حفلات الفترة المقبلة، لكن هتكون بشكل مختلف إن شاء الله، ويكون فيها شو أكتر من كده».