حفلات موسيقى «ريبيتيكو» على مسرح الجمهورية احتفالا باليوم الوطني لليونان

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفل «موسيقى الريبيتيكو في مصر»، بمناسبة اليوم الوطني لدولة اليونان، ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم.

حفلات دار الأوبرا المصرية بمناسبة اليوم الوطني لليونان

ويأتي الحفل في دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بمشاركة المغنين زخاريا كارونيس، وسافريا ماريولا، ودينيا كوروسي، ومصاحبة أوركسترا من 10 عازفين، تحت إشراف ثوماس قسطانتينو، وذلك في السابعة مساء الاثنين المقبل على مسرح الجمهورية.

موسيقى الريبيتيكو

ويتضمن برنامج الحفل موسيقى الريبيتيكو الشهيرة التي تعد نمطا من الموسيقى الشعبية اليونانية ذات الطابع الرمزي والأيديولوجي والفني القوي، وجرى إدراج موسيقى الريبيتيكو عام 2017 في القائمة الممثلة للتراث الثقافي غير المادي اليوناني بمنظمة «يونسكو».