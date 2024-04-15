كل ما تريد معرفته عن الشيخ متولي الشعراوي.. صاحب أسلوب سهل وواضح

تحل اليوم ذكرى ميلاد الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو أحد أبرز العلماء والدعاة في العالم الإسلامي، ولد في مصر في عام 1911 وتوفي في عام 1998، يُعتبر من أبرز المفسرين والدعاة الذين أثروا الفكر الإسلامي في القرن العشرين.

أسلوب الشيخ الشعراوي.. السهل الواضح

تميز الشيخ الشعراوي بأسلوبه السهل والواضح في تفسير القرآن الكريم والحديث النبوي، ما جعله قريبا من العامة، وأثر في نفوس الملايين حول العالم الإسلامي، كان له تأثيرا كبيرا في توجيه الشباب نحو فهم صحيح للإسلام وتطبيقه في حياتهم اليومية.

جرأة الشعراوي في التعبير

كما تميز الشيخ الشعراوي، بجرأته في التعبير عن آرائه ورؤاه الشخصية، وكان له دور كبير في تقديم التفسير العصري للقضايا التي تواجه المجتمع الإسلامي، وأسهم الشيخ الشعراوي، في ترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال في الإسلام، وشجع على التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان، وبفضل إسهاماته العظيمة في تعليم وتوجيه الناس، أصبح رمزًا للعلم والإصلاح في العالم الإسلامي، وما زالت أفكاره وتأثيره تستمر في إلهام الأجيال الجديدة من المسلمين حتى اليوم.

حياة الشيخ الشعراوي من الدقهلية إلى الأزهر

- ولد الشيخ محمد الشعراوى فى 15 أبريل عام 1911م بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم فى الحادية عشرة من عمره فى عام 1922م.

- التحق بمعهد الزقازيق الإبتدائى الأزهري، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1923م، ودخل المعهد الثانوى الأزهري.

- حظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلاب، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

- انشغل بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية، فكان يتوجه وزملاؤه إلى ساحات الأزهر وأروقته، ويلقى بالخطب مما عرضه للاعتقال أكثر من مرة، وكان وقتها رئيسًا لاتحاد الطلاب سنة 1934م.

- التحق الشعراوى بكلية اللغة العربية عام 1937م، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943م.

- انتقل الشعراوى للعمل في السعودية عام 1950 أستاذا للشريعة فى جامعة أم القرى، وعُيّن الشعراوي في القاهرة مديرا لمكتب شيخ الأزهر الشريف الشيخ حسن مأمون.

- في نوفمبر 1976م أسند ممدوح سالم رئيس الوزراء للشيخ الشعراوى وزارة الأوقاف وشئون الأزهر حتى أكتوبر عام 1978م.

- توفي إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى، في 17 يونيو عام 1998 عن عمر ناهز 87 عاما، وترك إرثا من الحلقات التليفزيونية من خواطره حول آيات القرآن الكريم، وعدد من المؤلفات المهمة.