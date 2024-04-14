قيادي بالشعب الجمهوري: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يسهم في زيادة الإنتاج

ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بإلزم القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين، ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل

وقال رزق، في بيان له اليوم، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تحقيق مصلحة العاملين، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية سواء كانت محلية أو عالمية، وبما يسهم أيضًا في تحقيق التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الاقتصادية والأزمات الراهنة.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن القرار يعزز من برامج الحماية وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين، ويقوي علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري وتوفير المناخ والبيئة اللائقة به اجتماعيا واقتصاديا، ما ينعكس على زيادة الإنتاج.

زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة

كما أشاد رزق أيضًا بإعلان وزير المالية بدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مخصصات الصحة إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 24.9%، وزيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه، والبحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.

وأكد رزق، أن هذه الزيادة من شأنها تحسين منظومة الصحة والارتقاء بالتعليم، وهو ما يعد استثمارًا بشريًا يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على التمكين الاقتصادي وتقديم الحوافز الإيجابية لزيادة الإنتاج من خلال بناء الإنسان المصري بناءً سليمًا ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة.