«س وج» عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024 

أجابت وزارة العمل، على جميع الأسئلة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024، موضحة أن القرار يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم العمال، خاصة وأن ملف العمل يشهد حوارا اجتماعيا وعلاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج.

في البداية كم تصل قيمة الزيادة؟

بلغت زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص الجديدة 6000 جنيه.

وكم كانت سابقاً؟

الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة الجديدة كان 3500 جنيه.

ومتى يتم تطبيق الزيادة الجديدة؟

من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة، اعتبارًا من شهر مايو 2024.

وما هي الرسائل المستهدفة من رفع الحد الأدنى للأجور؟

- دليل على المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال.

- تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

- الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل.

- وتهيئة بيئة العمل اللائقة للعمال.

- زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

- الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم

- توفير حياة كريمة للعمال

- استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة

وفيما تتمثل إجراءات التطبيق؟

- ستُصدر وزارة العمل كتابًا دوريًا وترسله إلى مديريات العمل التابعة لها

- الكتاب الدوري يتضمن تفاصيل القواعد التنفيذية

- يشتمل الكتاب الدوري على كيفية متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت بالمحافظات

وما هو تسلسل رفع الحد الأدنى للأجور؟

- وصل الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 إلى 2400 جنيه

- تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في يناير 2023

- تقرر زيادته أيضاً في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه

- ووصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي

- وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنية

هل هناك منشآت مُستثناه من الزيادة الجديدة؟

نعم.. تقرر استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.

وماذا عن التظلمات؟

تقرر فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، وتشكيل لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل للوقوف على أي ملاحظات في آلية التنفيذ.