رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص كان ضروريا

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين والجمهور.

قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط

وأشار الفيومي، خلال تصريحات عبر زووم مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي أم سي، المُذاع عبر شاشة دي أم سي، إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط؛ أولهما رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شاملة ما يقدم عينيًا بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: «عينيا يعني أن هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه».

رفع الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن.

وتابع: «المنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور».