وفاة الطالبة وصال البدراوي يثير الحزن بين الرواد. آخر مشهد حمام سباحة

لم تخطوا للعقد الثاني من عمرها، فبين طرفة عين وانتباهها، ودعت عائلة البدراوي، بأسيوط، أحد بناتهن، الطالبة وصال البدراوي، بالصف الخامس الابتدائي، بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة، خلال نهاية أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ليثير خبر وفاتها حزن كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا، الصفحات المختصة بأخبار محافظة «أسيوط».

وفاة الطالبة وصال البدراوي يثير الحزن بين الرواد

وعلى الفور، تحولت الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، لدفتر عزاء للطالبة، الفقيدة وصال البدراوي، فدون ابن عمها:«بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ولا نقول إلا مايرضى الله، نعزى أنفسنا نحتسب عندالله عروس الجنة، وصال ابنة عمي عمرو محمود البدراوي، اللهم اجعلها ذخرًا لوالديها وشفيعًا مُجابًا ، اللهم أعظم بها أجورهما وثقِّل بها موازينَهُما وألحقها بصالح سلف المؤمنين»

وتابعت إحدى أقاربها: «البقاء لله، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تحتسب أسرة المغفور لها بإذن الله تعالى (وصال عمرو البدراوي) كريمة عمرو محمود البدراوي»

وتابعت أخرى: «لا إله إلا الله محمد رسول الله والله هتوحشينا ياوصال البنت الحلوة المؤدبةو الشقية، والمتعاونة واللي بتفضل القعدة جنبنا أنا وأمل ومتبطلش ضحك لغاية ما نوصل في جنة الخلد بإذن الله حبيبتي مع السلامة والله النهاردة مكانتش خارجتها دي كانت زفتها إلي الجنة بإذن الله ولا نقول إلا ما يرضي الرب إن لله وإن إليه راجعون».

المدرسة تنعي الفقيدة الراحلة

وحرصت مدارس دار الكوثر، بأسيوط، على نعي الطالبة بعد رحيلها، عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، قائلة: «ببالغ الحزن والأسى تنعى مدارس دار الكوثر وعلى رأسهم الحاجة كوثر الدرويش ...زهرة من زهرات المدرسة الطالبة/ وصال عمرو محمود البدراوي بالصف الخامس الإبتدائي...فـ اللهم اربط على قلب والديها واجعلها لهم ذخرا وشفاعة يوم القيامة وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

حمام السباحة المشهد الأخير

وعلقت إحدى شهود العيان لـ «الوطن» عن المشهد الأخير، قائلة: «أول مره اشوف حد اتوفى قدام عينيا ربنا يصبرهم يارب، ويصبر قلب امها وخالتها.»

وأوضحت السيدة وهي عضوة في إحدى النوادي بأسيوط، والتي كانت تلعب بها الفقيدة، المشهد الأخير، قائلة: «نزلت حمام السباحة عادي، وطلعت تعبانة قعدوا يفوقوها وجت الإسعاف لكن البنت كانت توفت».

وشُيعت الجنازة على الطالبة، عقب صلاة الظهر، أمس، السبت الموافق، من مسجد سليمان الحكيم بشارع جامعة الأزهر، وأُقيم العزاء، اليوم، بدار المناسبات بشارع جامعة الأزهر.