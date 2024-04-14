شذى تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «إخلع» الأربعاء

طرحت المطربة شذى، أمس، بروموا أغنيتها الجديدة بعنوان «إخلع»، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدا لطرحها 17 أبريل الجاري.

كلمات أغنية اخلع للمطربة شذى

«إخلع» من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

أغاني شذى الجديدة

يذكر أن شذى طرحت مؤخراً عددا من الأغنيات المتميزة منها أغنية بعنوان «إجمدي» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.

وأغنية «اللي ما يتسموا»، من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم.