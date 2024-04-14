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عودة تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية خلال ساعات.. اعرف موعد منطقتك 

كتب:

حسن صالح
06:30 م | الأحد 14 أبريل 2024
موعد تخفيف أحمال الكهرباء القليوبية

موعد تخفيف أحمال الكهرباء القليوبية

تشهد المراكز والمدن خلال الساعات المقبلة عودة تطبيق مواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في القليوبية عقب انتهاء فترة التوقف، تزامنا مع شهر رمضان المعظم وإجازة عبد الفطر لتعود مرة أخرى لمواعيدها السابقة.  

عودة تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية

أوضحت مصادر في قطاع الكهرباء أن مواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية ستكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء بواقع 6 ساعات، موزعة على مدار اليوم على أن يتم تقسيم المناطق المختلفة بالمحافظة إلى مناطق تشهد تخفيف الأحمال بين ساعة وساعتين لبعض المناطق.

أماكن مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء بعد عودة التنفيذ 

أوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن مواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية وتخفيف الأحمال عقب عودة التنفيذ تنطلق خلال الساعات المقبلة غدًا الاثنين، مع استثناء الأماكن الحيوية ومنها المستشفيات، ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية المختلفة، حيث لا تنقطع بها الكهرباء طوال اليوم، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.

يشار أن جداول تخفيف الأحمال ومواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية ستعود خلال الساعات المقبلة غدًا الاثنين عقب انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد 2024 وستكون مدة التخفيف 6 ساعات، من الساعة 11 صباحًا حتى الـ5 مساء يوميًا، كما كان وقف خطة التخفيف خلال الفترة الماضية.

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