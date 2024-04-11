15 ماكينة طوارئ لتأمين تغذية الكهرباء للأهلي وزد والزمالك والاتحاد

انتهت منذ قليل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لمباراتي الأهلي ضد زد والزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من دوري NILE.

تجارب التغذية الكهربائية في دوري NILE

قال المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إن الشركة قامت منذ قليل بإجراء التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراتي كرة القدم بين فريقي الأهلي وزد والزمالك والاتحاد السكندري من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية مشيرا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام بملعبي السلام والقاهرة الدولي.

إجراء عمليات تجارب البث التليفزيوني

وأشار«عفيفي» لـ«الوطن» إلى أنه جرى مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي، وملعب السلام وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للملعبين، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب، قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تدعيم استاد القاهرة بـ8 ماكينات طوارئ

من جانبه، أكد المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، إلى أنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية لملعب السلام واستاد القاهرة، والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه جرى تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ8 ماكينات طوارئ، وملعب السلام بـ7 ماكينات طواريء إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر، وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة، لتأمين استقرار تغذية التيار.