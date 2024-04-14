ما علاقة الكبير أوي بأغنية عبد الفتاح الجريني الجديدة؟

على طريقة المسلسل الإيطالي الشهير «لا كاسا دي بابيل»، صور المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني أحدث أغانيه «خبط خبط»، حيث ظهر بشخصية البروفيسور ومعه عصابته الشهيرة، في محاولة لسرقة أحد البنوك، الأغنية من كلمات مصطفى بدران، ألحان وليد العطار، إخراج إسلام هشام، إذ استطاعت حصد مليون ونصف مليون مشاهدة خلال أيام.

وبالعودة لمسلسل الكبير أوي الجزء الأخير، الفنان أحمد مكي في الحلقة التي كان يقوم فيها بسرقة بنك على طريقة لاكاسا دي بابل، ذكر مكي اسم عبد الفتاح الجريني، ومن الواضح أنه كان على عِلم بأنه يصور الأغنية بهذه الطريقة.

يقدم الجريني الأغنية باللهجة المصرية، وتم تصوير الفيديو كليب في مصر بداية العام، وتقول كلماتها:

ﻣﻳﻌﺟﺑﻧﻳﺵ ﺍﻟﻌﺣﺏ

ﻣﻳﻌﺟﺑﻧﻳﺵ ﺍﻟﻌﺟﺏ ﻭﺍﻧﺗﻲ ﻋﺟﺑﺎﻧﻲ

ﻣﻌﺭﻓﺵ ﺣﺩ ﻏﻳﺭﻙ ﻭﺍﻧﺗﻲ ﻋﺭﻓﺎﻧﻲ

ﻣﺑﻳﻘﻠﻘﻧﻳﺵ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻧﺗﻲ ﻗﻠﻘﺎﻧﻲ

ﻫﺗﻌﻣﻠﻲ ﻓﻳﺎ ﺑﺱ ﺍﻳﻪ ﺗﺎﻧﻲ

ﻣﺑﻳﺳﺣﺭﻧﻳﺵ ﺍﻟﺳﺣﺭ ﻭﺍﻧﺗﻲ ﺳﺣﺭﺍﻧﻲ

ﻣﺑﺗﺳﺣﻠﻧﻳﺵ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻭﺍﻧﺗﻲ ﺳﺣﻼﻧﻲ

ﻣﺑﻳﺷﻐﻠﻧﻳﺵ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻭﺍﻧﺗﻲ ﺷﻐﻼﻧﻲ